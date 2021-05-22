130 شاحنة من المساعدات المصرية في طريقها لغزة

تصل قافلة مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة صباح السبت، قادمة من مصر، تحتوي على مئات الأطنان من المساعدات المختلفة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي؛ إن "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة عن 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر".

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورا وتسجيلا للقافلة التي تقاطرت في الطريق المؤدي لقطاع غزة، على أن تصل صباح السبت.

وعقب 11 يوما من العدوان، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2: 00 فجرا بتوقيت فلسطين.

وأسفر العدوان الوحشي في الأراضي الفلسطينية كافة عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".



