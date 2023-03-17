1326 هجوم سيبراني على الاردن خلال العام الماضي

كشفت مصادر رسمية اردنية ان المملكة تعرضت خلال العام الماضي الى 1326 هجوم سيبراني استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني، بسام المحارمة، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلها موقع عمون المحلي الالكتروني إن نسبة الحوادث "الخطرة جدا" جاءت بنسبة 2% من إجمالي الهجمات، واشار الى ان هجمات "الفدية" (الرانسوم وير) ارتفعت خلال النصف الأخير من العام الماضي.

ويتمكن برنامج الفدية المعروف باسم "ESXiArs" من استغلال الثغرة التي تسمح له بالحصول على إمكانية الوصول إلى النظام ويقوم بتشفير البيانات الحساسة ويطلب دفع مبلغ مادي مقابل مفتاح فك التشفير ويستهدف الأنظمة التي تعمل بنظام VMware esxi

يشار الى ان المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني يحذر من أن الأنظمة المتأثرة بالثغرة الأمنية CVE-2021-21974 هي: