135 أسيرا فلسطينيا في المعتقلات الإسرائيلية مصابون بكورونا

قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، الثلاثاء، إن عدد إجمالي الأسرى الفلسطينيين الذين أعلن رسميا عن إصابتهم بفيروس “كورونا” بلغ نحو (135) أسيرا، تواجدوا في عدة سجون ومعتقلات ومراكز توقيف، وأغلب الإصابات كانت في عوفر وجلبوع، مشيرا إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع.

وأوضح فروانة، أن هذا لا يعني أن الآخرين بمنأى عن الإصابة في ظل استمرار الاستهتار الإسرائيلي وتدني مستوى إجراءات الوقاية والسلامة، كما لا يعني هذا أن عدد المصابين يقتصر على هؤلاء، فلربما هناك مصابين آخرين ولم يتم الإعلان عنهم، لأن الرواية الإسرائيلية دائما مشكوك فيها.

وأضاف قائلا: “تجاربنا السابقة مع إدارة السجون وطواقمها الطبية مريرة وقاسية، هذا في ظل انعدام الرقابة الدولية وغياب مشاركة مؤسسات طبية دولية في الفحوصات والاطلاع على النتائج”.

وطالب فروانة، منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لإرسال وفد طبي دولي محايد لزيارة السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لأن ملف كورونا منذ انتشار الفيروس في المنطقة في مارس الماضي، ومن ثم مداهمة السجون، فالأسرى يحتاجون إلى الكثير من الجهد والعمل والتحرك على كافة الصعد.