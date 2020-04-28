139 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمغرب لدعم “التعليم عن بعد”

منح الاتحاد الأوروبي المغرب 1.5 مليار درهم (حوالي 139 مليون يورو) كمساعدة لدعم سياسة البلاد في قطاع التعليم عن بعد، في تفعيله للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

ووقّع على اتفاقية التمويل اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب كلوديا ويدي، ووزير الاقتصاد المغربي محمد بن شعبون، ووزير التربية والتعليم سعيد أمزازي، والمدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الأمية محمود عبد السميع.

وبحسب بيان صادر عن التمثيل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في المغرب، فإن الهدف من هذا المشروع، هو بناء “علاقة وثيقة” بين المدرسة وأولياء الأمور، وإشراك الأخيرين في عملية التعلم لأطفالهم.

وفي الـ27 آذار/ مارس الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية قدرها 450 مليون يورو للمغرب من أجل صندوق مكافحة فيروس كورونا، الذي أنشأه الملك محمد السادس، ومن هذا المبلغ، قام الاتحاد الأوروبي على الفور بتعبئة 150 مليون يورو.

وأعلنت الحكومة المغربية في 16 آذار/ مارس، تعليق الدراسة وجهاً لوجه على جميع المستويات، من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، والتي تم استبدالها بفصول عن بعد، أصدرتها قنوات عامة مختلفة في البلاد والشبكات الاجتماعية.