14 قتيلا في فيضان مباغت لنهر في جوهانسبورغ (فيديو)

ارتفعت الى 14 قتيلا حصيلة ضحايا فيضان مباغت لنهر في جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، بحسب ما اعلنته اجهزة الانقاذ التي تواصل جهودها بحثا عن مفقودين اخرين.

وقال روبير مولودزي الناطق باسم أجهزة الطوارئ لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الاحد، انه تم العثور على خمس جثث اضافية، ما يرفع الحصيلة السابقة وهي تسعة قتلى، الى 14 قتيلا.

وحصل الفيضان مساء السبت، بعد عاصفة مطرية عنيفة، اثناء كانت مجموعة تشارك في طقوس طقوس معمودية على ضفة نهر جوسكي.

ولم تحدد السلطات عدد المفقودين الجاري البحث عنهم، لكن مولودزي قال أن 33 شخصا كانوا موجودين على الضفة عند حصول الفيضان المباغت، وقد جرفهم التيار فيما نجا القس الذي طان ينظم طقس المعمودية.

At least nine people have died in #SouthAfrica after they drowned during a flash flood along the #JukskeiRiver in #Johannesburg, emergency services said.#PoliticalUprising

Video Courtesy: EversonLuhanga pic.twitter.com/jtKWiBelWY — Political Uprising (@Political_Up) December 4, 2022

وقال مولودزي مساء الاحد، إن "الأمل في العثور على مفقودين أحياء يتضاءل".

وغالبا ما تحدث الفيضانات المباغتة في هذا الحي في جوهانسبورغ، وذلك جراء العواصف الرعدية المفاجئة والعنيفة التي تحصل كل مساء خلال الصيف في النصف الكرة الجنوبي.