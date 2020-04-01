14 وفاة بكورونا في الجزائر خلال يوم ودول عربية تسجل مزيدا من الوفيات والاصابات

أعلنت الجزائر الأربعاء، تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت دول عربية عدة وفيات واصابات جديدة مع استمرار تفشي الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الإجمالي إلى 58 في البلاد.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي: “خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 14 وفاة، و131 إصابة مؤكدة بالفيروس بشكل يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 58 وفاة من بين 847 إصابة”.

وحسب فورار، “سُجل حتى اليوم أيضا تعافي 61 شخصا من الفيروس من بين العدد الإجمالي للمصابين”.

والثلاثاء، استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات البلاد (48 ولاية) في الوقت الحالي، تجنبا لتجميد نشاط المؤسسات وخلق مشاكل في توفير الغذاء.

وأوضح أن “الكثير من الولايات لم يصلها الوباء، كما أن الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة لضمان استمرارية نشاط الدولة والحد الحيوي من النشاط الاقتصادي والتموين (الغذاء)”.

وفي تونس، ارتفعت وفيات كورونا الأربعاء، إلى 12 إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

أعلنت ذلك المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة في تونس، نصاف بن عليه، خلال مؤتمر صحفي تابعته مراسلة الأناضول.

وأضافت بن علية أنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 423. وأوضحت أن الوفيات و5 حالات تعافت من المرض هي ضمن إجمالي الإصابات.

كما أعلن لبنان الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدة لمصابيْن بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 14.

وأوضح مستشفى رفيق الحريري الحكومي في العاصمة بيروت، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالوباء، إحداهما مصاب في العقد الخامس من العمر، والأخرى مصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن 6 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، لافتا إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس بلغ 43.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 479 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

وفي الاردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 4 اصابات كورونا جديدة الاربعاء، ليصبح عدد الحالات الكلي 278 حالة، وشفاء 6 حالات جديدة.

وقال إن الحالات اثنتين لقادمين من اسبانيا وحالة مخالطة لأحد المرضى من جرش، وحالة مخالطة في إربد.

وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء غادرت مستشفى الأمير حمزة، معلنا فتح المراكز الصحية من الأحد للخميس لاجراء مسحة الأطفال حديثي الولادة للتأكد من عدم اصابتهم بأمراض قد تسبب تلفاً للدماغ اذا لم تشخص مبكراً.

وارتفع الأربعاء، عدد ضحايا فيروس كورونا في السعودية والمغرب، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1720.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة ارتفاع الوفيات أيضا إلى 16 عقب تسجيل 6 حالات جديدة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 37، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حصيلة الإصابات إلى 638، إثر تشخيص 21 حالة جديدة.

وأفاد الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة المغربية أنه تم كذلك تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 26 شخصا.

وأعلنت السلطات العراقية تسجيل وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 804، بينهم 51 وفاة.

وسجلت الكويت، الأربعاء، 28 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 317، تعافى منها 80، حسب بيان وزارة الصحة، وبلا وفيات حتى الآن.

وأعلن وزير الصحةالسوري نزار يازجي الأربعاء، أنه طلب من السلطات المعنية تطبيق العزل على بلدة "منين" بريف دمشق، بعد وفاة سيدة من البلدة بفيروس كورونا.

وأضاف يازجي أن قرار العزل جاء حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع انتشار الفيروس، نظرًا لعدم التزام عائلتها بالعزل، وقيامهم بالبيع للناس في محل تجاري، وفق وكالة "سانا".

وسجلت سوريا حتى مساء الأربعاء، إصابة 10 أشخاص بالفيروس، توفى منهم شخصان.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية الاربعاء ان تصل حالات الإصابة بكورونا في العالم إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.