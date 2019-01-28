1411 لاجئاً فلسطينياً من “مخيم اليرموك” استشهدوا منذ بداية الثورة السورية

عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ عام 2011 بلغ "3913" شخص

أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" استشهاد "1411" لاجئاً فلسطينياً" من أبناء "مخيم اليرموك" جنوب دمشق منذ بداية الثورة عام 2011.

ووفق تقرير نشرته "المجموعة" عبر موقعها الرسمي" فإن من بين الشهداء 490 شخصاً قضوا جراء القصف الذي تعرض له المخيم، كما قضى 201 لاجئاً بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، و190 آخرين ارتقوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.

وسجلت "المجموعة" إعدام 21 لاجئاً ميدانياً، و11 شخصاً قتلوا بعد خطفهم، كما وثقت استشهاد 16 لاجئاً نتيجة تفجير سيارة مفخخة، فيما اغتال مجهولون 14 لاجئاً داخل المخيم.

وبحسب ما ذكرت "المجموعة" فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ عام 2011 بلغ "3913" شخص.