15 طائرة تشارك في إخماد حريق هائل قرب القدس

تشارك طائرات وعدد كبير من فرق الإنقاذ الإسرائيلية، في السيطرة على حريق كبير شب في أحراش "شورش"، قرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر أن 15 طائرة تشارك في إخماد الحريق، كما جرى إخلاء السكان من بعض المنازل في "شوريش" على طريق رقم واحد، ومحطة الوقود المجاورة.

ويشهد الطريق المؤدي الى القدس ازدحاما مروريا شديدا، حيث عملت الشرطة على تنظيم حركة السير في المكان ونصحت السائقين بسلوك طرق بديلة

שריפה פרצה ליד היישוב שורש שבהרי ירושלים. צוותי כיבוי ומטוסים הוקפצו, עומסי תנועה במקום@VeredPelman pic.twitter.com/yALwKdQARl — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021

وفي بيان له، قال مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر: "تعمل 9 طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق هائل شب في أحراش في شورش ومنع انتشار النيران، علما أن النيران تنتشر من اتجاهات عدة وبقوة".

وأضاف: "قد تم استدعاء طواقم تعزيز إضافية الى جانب طائرات إطفاء الى المكان"