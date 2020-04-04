15 طبيبا مصابا بكورونا في المعهد معهد الأورام بمصر

قالت الدكتورة ريم عماد مدير المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إنه جرى اكتشاف عددا من الإصابات بين الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي وهم 12 ممرضا و3 أطباء .

وأوضحت عماد في تصريحات صحافية مساء الجمعة أنه جرى نقل المصابين جميعا الى مستشفيات العزل لتلقي العلاج، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات بين المرضى المحجوزين بالأٌقسام المختلفة.

وأكدت أنه تم تعقيم المعهد، مشيرة إلى أنه سيجري استكمال إجراءات التعقيم كاملة للمعهد اليوم السبت .

وشددت على أنه يجري حاليا مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين.

كما أعلنت جامعة القاهرة عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات وقرارات للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت مساء الجمعة عن إصابة 120 شخصا بفيروس كورونا بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى وفاة 8 حالات بالفيروس بينهم أجنبي و7 مصريين.

وأشار البيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.

وجاء في البيان “إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”. (د ب أ)