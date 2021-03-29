15 قائمة تتقدم بطلبات ترشح للانتخابات الفلسطينية

قالت لجنة الانتخابات أنها قبلت حتى الان طلبات تسجيل خمس من هذه القوائم.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الإثنين، أنها تلقت طلبات لتسجيل 15 قائمة انتخابية، لخوض الانتخابات التشريعية.

وأوضحت في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، أنها قبلت حتى ترشح خمس قوائم وهي "فلسطين للجميع"(مستقلة)، و"التغيير الديمقراطي" (تتبع تنظيم الجبهة الديمقراطية)، و"كرامتي الشبابية" (مستقلة)، و"الوفاء والبناء" (مستقلة)، و"طفح الكيل"(مستقلة).

وأشارت إلى أنه يجري دراسة بقية القوائم.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها سجلت قائمتها تحت اسم "القدس موعدنا".

وفي 20 مارس/آذار الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار الجاري.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

