15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية

لقي 15 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين السبت، إثر انفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصدر طبي قوله ان غالبية القتلى في الانفجار الذي وقع امام محطة وقود، كانوا من الاطفال.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم”.

وأكد المصدر أن “السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات”.

واتهم قائد في الجيش الوطني السوري المعارض “قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء عملية التفجير“، مشيرا إلى أن الهدف منها هو قتل المدنيين وليس استهداف نقطة عسكرية.

وقال القائد، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “نبحث حالياً في مدينة تل أبيض وباقي المنطقة عن السيارات المفخخة التي فخخها عناصر وحدات الحماية الكردية قبل انسحابهم من تل أبيض”.

وطالب القائد الجيش التركي بـ”تزويد الجيش الوطني بأجهزة كشف المتفجرات، وقد تمكنا من رصد سيارة مفخخة يوم أمس، وتم استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 10 كم جنوب مدينة تل أبيض”.

وشهدت مدينة تل أبيض الإثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني والجيش التركي. ويعتبر هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الجاري بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية.