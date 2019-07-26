15 قتيلا بانهيارات ارضية في المغرب

ارتفع الى 15 بينهماطفال عدد ضحايا انهيار أرضي اسفر عن دفن حافلة صغيرة في جبال أطلس جنوبي مدينة مراكش المغربية

ووقع الحادث مساء يوم الأربعاء في منطقة أسني، وخلف كومة من الأتربة والأوحال بارتفاع 20 مترا مما أغلق الطريق الجبلي.

وقالت مصادر مغربية أن جثث 11 امرأة و3 رجال وطفل تم انتشالها من الحافلة الصغيرة (فان) التي دفنت نتيجة انهيار أرضي سببته الأمطار الغزيرة في منطقة أسني.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان أن الحافلة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط.

وقالت السلطات إن الانهيار الأرضي خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا، أغلقت الطريق الجبلي.