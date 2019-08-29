15 قتيلا في قصف جوي على ريف إدلب

أعلنت منظمة حقوقية ارتفاع عدد قتلى غارة جوية للنظام السوري على منطقة بريف إدلب الجنوبي، إلى 15 بينهم أربعة أطفال.

وأسفرت الغارة الجوية التي استهدفت مدينة معرة النعمان (جنوبي إدلب) في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء عن إصابة 30 مدنياً، وصفت إصابات العديد منهم بالخطيرة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.

وقال الدكتور محمد قطوب مدير الجمعية الطبية السورية الأمريكية، التي تدير مستشفيات في سوريا، إن أما وأطفالها الأربعة كانوا من بين القتلى.

ونشر النشطاء صورا للأطفال القتلى والجرحى في أعقاب الغارة.

وبدأ النظام السوري في 30 نيسان/ أبريل، بدعم من الطيران الروسي، هجوما عسكريا كبيرا ضد المعارضة في محافظتي حماة وإدلب، مما اضطر آلاف الأشخاص إلى الفرار. وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري. (د ب أ)