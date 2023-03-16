15 قتيلا و5 مفقودين جراء فيضانات جنوب شرق تركيا (فيديو)

البوابة - سقط 15 قتيلا، جراء الإنهيارات الطينية والإنزلاقات، إثر الأمطار الغزيرة، التي ضربت جنوب شرق تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس: "ارتفع عدد ضحايا الانزلاقات والانهيارات الطينية في جنوب شرق البلاد إلى 15 قتيلا."

وأضاف الوزير التركي، إن عمليات والبحث والإنقاذ تتواصل للعثور على ناجين، في ظل فقدان 5 أشخاص، يجري البحث عنهم".

وأشار صويلو، إلى مقتل شخصين في أديامان، و 13 آخرين في سانليورفا نتيجة الفيضانات.

وتواصل فرق الإنقاذ التركية، إجلاء السكان من المناطق التي تعرضت للفيضانات، إلى مناطق أكثر أمنا.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة (200 ملم لكل متر مربع)، بغمر المياه لمئات المنازل وتدمير الجسور والطرق بشكل جزئي، في المحافظات.

ولا يستبعد خبراء الأرصاد الجوية، حدوث فيضانات وتدفقات طينية جديدة، في ظل التوقعات باستمرار الهطول المطري في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين.