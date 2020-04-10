15 مليون دولار مكافأة أميركية لكشف أنشطة الحرس الايراني باليمن

إيران نفت مرارا تقديمها الدعم لجماعة الحوثي في اليمن، قائلة إنها "تساند أي جهود يعمل على حل الأزمة اليمنية بشكل سلمي".

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، عن مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن "شبكات الحرس الثوري الإيراني" في اليمن.

وأفادت السفارة الأمريكية باليمن في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الحكومي يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

ولم تتطرق السفارة إلى مزيد من المعلومات، فيما لم يصدر تعليق من قبل الأطراف اليمنية أو الحكومة الإيرانية حول الأمر.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، النظام الإيراني بتقديم دعم عسكري ومالي للحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات.

لكن إيران نفت مرارا تقديمها الدعم لجماعة الحوثي، قائلة إنها "تساند أي جهود يعمل على حل الأزمة اليمنية بشكل سلمي".

وينظر مراقبون إلى أن الصراع في اليمن المستمر منذ نحو 6 سنوات هو حرب بالوكالة بين إيران والسعودية المدعومة من الولايات المتحدة.

