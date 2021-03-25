15 مليون دولار من اميركا للفلسطينيين لمواجهة كورونا

قدمت إدارة الرئيس جو بايدن للفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة مرض كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وافادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس إن الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة الأمن الغذائي.

دعوة اممية لاسرائيل لتسهيل دخول اللقاح الى فلسطين

ودعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، إلى الامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها القانونية الدولية وضمان حصول الفلسطينيين والسوريين الواقعين تحت احتلالها على اللقاحات المتوفرة لفيروس COVID-19، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

جاءت هذه الدعوة بعد المشاورات السنوية الأخيرة التي قامت بها اللجنة مع الدول الأعضاء.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل، بينما تتبرع بفائض لقاحاتCOVID-19 في الخارج، فشلت في الوفاء بمسؤوليتها القانونية الدولية والتزامها بضمان تطعيم السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت اللجنة: إن عدد اللقاحات التي حصل عليها الشعب الفلسطيني حتى الآن لا يمثل سوى "قطرة في البحر"، في تلبية احتياجات التطعيم الشاملة واحتواء جائحة COVID-19.