150 خبير عالمي و45 مشروع فيلم: الدوحة للأفلام تطلق النسخة 8 من ملتقى قمرة السينمائي 2022

• فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: ملتقى قمرة يؤدي دوراً رئيسياً في المسيرة المهنية لصناع الأفلام الناشئيين والمخضرمين في الدول العربية والعالم

الدوحة، قطر، 19 مارس 2022: انطلقت النسخة الثامنة من ملتقى قمرة السينمائي 2022، الحاضنة السيمنائية السنوية من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، بطريقة افتراضية عبر الإنترنت في يوم الجمعة بمشاركة أكثر من 150 خبير سينمائي من مختلف دول العالم يشرفون على تطوير 45 مشروع فيلم لصناع أفلام ناشئين من الدول العربية والعالم.

وعلى الرغم من ظروف وتداعيات جائحة كورونا العالمية، يواصل قمرة 2022 رسالته في دعم الأصوات السينمائية المستقلة خلال رحلتهم في تطوير أفلامهم، ابتداءً من الفكرة وصولاً إلى عرض الفيلم على الشاشة، وذلك ضمن مسارين من البرامج التي تقام عبر الإنترنت: المسار الأول مخصص للجلسات التدريبية والورش والجلسات الاستشارية والاجتماعات الافتراضية للمشاريع في مرحلة التطوير، والمسار الثاني يتضمن عروض نسخ الأفلام قيد التطوير وجلسات إبداء الآراء على المشاريع التي وصلت إلى مرحلة ما بعد الإنتاج. بالإضافة إلى مشاريع الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية، والأفلام القصيرة، تحظى منصات العرض حسب الطلب والمنصات الرقمية على الدعم بهدف تمكين صناع الأفلام من توزيع مشاريعهم بصورة غير تقليدية وضمان وصولها إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

ورحبت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومدير ملتقى قمرة السينمائي 2022 خلال كلمتها في افتتاح قمرة عبر الإنترنت، بصناع الأفلام المشاركين والخبراء السينمائيين. وقالت: "إن أولويتنا الاستراتيجية تبقى تقديم الدعم الهادف والقيّم للتعبير الإبداعي، ونواصل التزامنا بمساندة الأصوات السينمائية المستقلة الجديدة والأصيلة. على الرغم من لقائنا في قمرة في نسخة عبر الإنترنت في هذا العام، فإننا نوحد جهودنا للمساهمة في دعم الجيل الجديد من المواهب وإيجاد وسائل إبداعية جديدة لإطلاق شرارة الإلهام".

وأضافت: "على مدار النسخ السبع الماضية من قمرة، أدّى الملتقى دوراً رئيسياً في دعم الافلام الملهمة والمنوعة لصناع الأفلام الواعدين والمخضرمين في الدول العربية والعالم. وقد نال العديد منهم جوائز وإشادة عالمية وأصبحوا محل فخر واعتزاز للمؤسسة. إن القصص التي تتناولها مشاريع هذا العام تدور حول الإصرار والانتصار، متأثرة بقضايا جيوسياسية معاصرة، وتواصل تقديم معانٍ مهمة عن التجربة الإنسانية وترسم الطريق للمفاهيم التي يُعبر عنها من خلال الأفلام".

بدوره شارك إيليا سليمان، المستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام، تجربته في رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان لوكسمبورغ السينمائي الدولي مؤخراً حيث شاركت العديد من الأفلام التي حظيت بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام. وأكد سليمان على موقعه المستقل في عدم مشاركته بقرار التمويل لهذه الأـفلام موضحاً أن عدد الأفلام الجديدة المشاركة في مهرجان لوكسمبورغ والتي حصلت على دعم المؤسسة هي محل فخر للمؤسسة، خصوصاً في ظل تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا. وقال: "قمرة يبعث فيّ الأمل، وعدد المشاريع الكبير يعكس استمرارية صناعة الأفلام ويشعرنا بالتفاؤل بأن الأمور تتجه نحو الإيجابية".

بدورها لفتت هناء عيسى، مدير الاستراتيجية والتطوير بمؤسسة الدوحة للأفلام ونائب مدير ملتقى قمرة السينمائي، أن قمرة في هذا العام يشهد مشاركة 45 مشروعاً من 27 بلداً، وأن 26 من هذه المشاريع شاركت في ورش عمل وجلسات نظمتها المؤسسة وحصلت أيضاً على دعم مادي. وقالت: "إن عدد الأفلام يزداد في كل عام وهذا يدل على جهودنا التي تصنع الاختلاف في هذا المجال. إن ملتقى قمرة يشكل تتويجاً للكثير من الانشطة والجهد الذي تقوم به المؤسسة على مدار العام. ومن خلال دعمنا، نهدف إلى تقصير المسافات والترابط مع القصص الإنسانية من خلال الأصوات السينمائية".

تتضمن نسخة هذا العام 45 مشروعاً تشمل 28 فيلم طويل، 6 مسلسلات، و 11 فيلم قصير، من ضمنها 6 أفلام روائية ووثائقية طويلة من قطر. ومن بين المشاريع المشاركة في الملتقى، يوجد 39 فيلم حصلت على دعم من برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام، و 26 فيلم تلقت دعم من خلال برامج التدريب بالمؤسسة. في المجمل، تتوزع الأفلام على 11 مشروع فيلم طويل في مرحلة التطوير، 17 مشروع فيلم طويل في مرحلة ما بعد الإنتاج، 6 مسلسلات، و 11 مشروع فيلم قصير. ومن بين هذه المشاريع جميعها، هناك 20 مشروعاً لمخرجات نساء.

وتتضمن قائمة الخبراء السينمائيين المشاركين من 35 بلداً، مخرجين ومنتجين وكتاب وممثلين عن مهرجانات سينمائية، بالإضافة إلى مديري صناديق تمويل وموزعين، ومنصات رقمية واستشاريين ورؤساء مبيعات ومشتريات، حيث يقدمون استشاراتهم للمشاركين.

تشمل قائمة الموجهين في هذا العام المستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام إيليا سليمان، وصناع الأفلام المعروفين على المستوى الدولي كمال الجعفري، ريثي بان، غسان سلهب، تالا حديد، طلال دركي، وآن ماري جاسر.

