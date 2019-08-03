  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 150 قتيلا ومصابا من "طالبان" بعمليات عسكرية غرب أفغانستان

150 قتيلا ومصابا من "طالبان" بعمليات عسكرية غرب أفغانستان

منشور 03 آب / أغسطس 2019 - 12:33
قوات أفغانية
قوات أفغانية

 قُتل وأصيب 150 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، السبت.

وقال مقر شرطة فرح في بيان إن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن سلاح الجو قدم أيضا دعما جويا للقوات البرية، خلال العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت حوالي مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان، خلال العملية.

وأضافت شرطة فرح أيضا أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحا ودمرت حوالي 14 مركبة.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

كلمات دالة:أفغانستانطالبانعمليات

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن