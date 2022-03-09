150 متخصص سينمائي يشاركون في ملتقى قمرة 2022

خبراء السينما من مختلف أرجاء العالم يساعدون في توجيه 45 مشروع فيلم لصناع أفلام واعدين ومعروفين

خبراء من 35 دولة يمنحون مشاريع أفلام مختارة فرصة قيمة للدعم من خلال جلسات عبر الإنترنت وعروض أفلام واجتماعات فردية

الدوحة، قطر، 9 مارس 2022: تشهد الدورة الثامنة من قمرة، الملتقى السينمائي السنوي الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، مشاركة أكثر من 150 خبيراً سينمائياً دولياً في مختلف مراحل صناعة الأفلام، من كتابة السيناريو إلى مرحلة ما بعد الإنتاج والمبيعات والتسويق. ويقام الملتقى في الفترة من 18 إلى 23 مارس 2022 ويضم فعاليات وجلسات عبر الإنترنت لاكتشاف وتسريع وتيرة إنتاج 45 مشروع فيلم لصناع أفلام واعدين ومخضرمين.

يُعدّ قمرة المبادرة الرئيسية لتطوير الأفلام في المنطقة والتي تجمع العاملين في مختلف جوانب صناعة السينما العالمية لاكتشاف المواهب الجديدة وتمكين صناع الأفلام الواعدين من تحقيق تطلعاتهم السينمائية والوصول إلى جمهور عالمي. تتضمن نسخة هذا العام 45 مشروعاً تشمل 28 فيلم طويل، 6 مسلسلات، و 11 فيلم قصير، من ضمنها 6 أفلام روائية ووثائقية طويلة من قطر.

وسيعمل خبراء السينما من 35 بلداً على مشاريع قمرة المختارة ضمن مسارين: المسار الأول مخصص للجلسات التدريبية والورش والجلسات الاستشارية والاجتماعات الافتراضية للمشاريع في مرحلة التطوير، والمسار الثاني يتضمن عروض نسخ الأفلام قيد التطوير وجلسات إبداء الآراء على المشاريع التي وصلت إلى مرحلة ما بعد الإنتاج. وتحظى منصات العرض حسب الطلب والمنصات الرقمية على الدعم بدءاً من مرحلة كتابة النص وصولاً لعرضها على الشاشة بهدف تمكين صناع الأفلام لتوزيع مشاريعهم بصورة غير تقليدية وضمان وصولها إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

وتشمل قائمة ضيوف هذه النسخة نخبة من المخرجين والمنتجين السينمائيين والكتاب ومديري المهرجانات ومديري صناديق التمويل والموزعين والمنصات الرقمية والمسؤولين عن جهات البث والاستشاريين ورؤساء المبيعات والمشتريات، والذين يُعدّون من ضمن الشبكة الواسعة لعلاقات مؤسسة الدوحة للأفلام، حيث يجتمعون في قطر في كل عام للاحتفال برؤية مشتركة واكتشاف المواهب السينمائية الواعدة.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "يواصل قمرة 2022 رسالته التأسيسية في دعم المواهب السينمائية من حول العالم وتوفير رحلة سلسلة لهم خلال صناعة أفلامهم، من كتابة النص وصولاً إلى مرحلة العرض. وباعتباره ملتقى سينمائياً رائداً في المنطقة، يستمر باستكشاف الأصوات الجريئة في عالم السينما والترويج لقصصهم المؤثرة التي تحظى باهتمام عالمي. إن النمط المبتكر الذي نعتمده في هذه النسخة عبر الإنترنت سيضمن حضور جميع المشاركين والمساهمين السينمائيين واكتسابهم لمعرفة متقدمة وفرص جديدة وقدرات استثنائية لتحقيق نجاح مشاريعهم. ونقدر عالياً التزام شركائنا السينمائيين وعلاقتنا الطويلة معهم ومساهمتهم القيمة لتحقيق صناعة سينمائية مستدامة وحيوية".

موجهو المشاريع والاستشاريون:

تشمل قائمة خبراء التوجيه والإرشاد لمشاريع قمرة في هذا العام المستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام وصانع الأفلام إيليا سليمان، وصناع الأفلام الحاصلين على إشادة دولية وهم كمال الجعفري، ريثي بان، غسان سلهب، تالا حديد، طلال دركي وآن ماري جاسر.

أما المستشارون الذين سيقدمون دعمهم لمشاريع الأفلام الطويلة فهم تنفيذيا المهرجانات السينمائية باولو بيرتولين وفيوليتا بافا، خبيرا المونتاج ألكس بوش وبنجامين ميرغيت، خبراء المبيعات غابور غرينير وآرانكا ماتيتس ومارتينا دروندي، كتاب السيناريو جويل توما وبريتا كراوس وأنطوان واكد، الخبيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج كوستنتينا ستوريانو، خبير الصوت سيفيرين فافريو، الخبراء في مجال الفيديو وفق الطلب كيفن تشان وآفا سترايكر وبيار ألكسندر لابل، استشاريي الأفلام الوثائقية بريجيد أوشيا وجيهان الطهري وبوب مور.

أما الموجهون الخاصون بالمسلسلات فهم ريان أونان، باسم بريش، غابريل كابولينو، فردريك بيتورس دافسكيركي، نيرجا نارايانا، وماريك موسليرز.

تتضمن قائمة الموجهين للأفلام القصيرة كل من لورنت كروازو، بن طومسون، أليس خروبي، واتر جانسن، كاميل هيبرت بينازت، ويم فاناكر، أيمن الأمير، كريم عيطونة، فلافيو أرمون.

ضيوف قمرة من شركات الإنتاج والمنتجين:

من المقرر أن يشارك عدد كبير من المنتجين وشركات الإنتاج في قمرة 2022 وتشمل القائمة: إريك فرايزر التنفيذي الإبداعي في ميراماكس، محمد حفظي المدير المؤسس لفيلم كلينيك، مارك لوربر من تلفزيون أي في بي إنترناشونال للإنتاجات المشتركة والمشتريات لتلفزيون ليونزجيت، ثاناسيس كاراثانوس منتج في شركة بالاس فيلم، جورج شقير الرئيس التنفيذي لشركة آبوت للإنتاج، جاسون كليوت نائب رئيس ومنتج منفذ في أوبن سيتي فيلمز، نيكولاس سليز الرئيس التنفيذي لبيمينتا فيلمز، ريتا داغر الرئيس التنفيذي لسينوريتا فيلمز، إيفا بوتشينزكا الرئيس التنفيذي لأوبوس فيلمز، وتيري لينوفل الرئيس التنفيذي لسيني سود للترويج.

ضيوف قمرة من مدراء وممثلي المهرجانات السينمائية:

سيشارك ممثلون لأكثر من 50مهرجاناً سينمائياً دولياً في جلسات الأراء للمشاريع قيد التنفيذ في مرحلة ما بعد الإنتاج وفي جلسات مائدة مستديرة. وهذه المهرجانات هي: برلينالي، كان، فينيسيا، لوكارنو، ترايبكا، تورونتو، سراييفو، صندانس، كارلوفي فالي، المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية (هوت دوكس)، دوك لايبزغ، بوسان، مهرجان جيلافا الدولي للأفلام الوثائقية، مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، فيزيون دو ريل، مهرجان القاهرة، مراكش وغيرها.

ضيوف قمرة من وكلاء المبيعات وخبراء التوزيع:

تضم قائمة شركات التوزيع والمبيعات التي سيشارك ممثلوها في جلسات الآراء والحلقات النقاشية كلاً من: ألفافيوليت، أوتولوك فيلم سيلز، باك فيلمز، بيست فريندز فوريفر، لايت دوكس، دوجووف، إيل درايفر، فيلمز بوتيك، هوتس إي كورتس، هيريتك، إندي سيلز، جور2فيت، لوكس بوكس، ميمنتو إنترناشيونال، سينديكادو، نيو يورب فيلم سيلز، يو دي آي، وايلد بانش، ذا ماتش فاكتوري وغيرها.

وتشمل قائمة شركات التوزيع الإقليمية المشاركة: فيلم كيلنك، فرونت رو إنترتيمنت، متروبوليس آرت سينما، ماد سولوشنز، موفنج ترتل.

ضيوف آخرون من صناع السينما:

تشهد دورة هذا العام مشاركة قوية من المعاهد والمؤسسات السينمائية وصناديق التمويل ومنهم: معهد صندانس، متحف أكاديمي، فيلم إندبندنت، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، يورماج، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (سي ان سي)، صندوق هوبرت بالس للتمويل، ميتافورا للإنتاج، ميديانبورد، ميباكت، الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، صندوق لوكسمبورغ للتمويل، سورفوند، ستوري فور إمباكت، بيروت دي سي، المركز الوطني للسينما والصورة التونسي.

وضمن دعمها لأحدث توجهات الإبداعات العربية، يقدم قمرة النسخة الثالثة من مسلسلات قمرة لاستكشاف مدى تطور مشاريع المسلسلات في المنطقة. وسيشارك في الملتقى شركات رائدة في محتوى المسلسلات والدراما منها ميراماكس، أي أم سي نتوركس، لوميير، ذا جوثام، وسوق الفيلم الأوروبي، أيام مسلسلات الدراما. والمشاركون من مؤسسات البث الدولية فهم موبي، توبي، أتش بي أو ماكس، شبكة تلفزيون سوني بيكتشرز، فيميو، أندر ذا ميلكي واي.

أما المؤسسات المشاركة من قطر فهي شبكة الجزيرة الإعلامية، مجموعة بي إن الإعلامية، استديوهات كتارا، تلفزيون قطر، قناة الجزيرة للأطفال، شركة إيدج بيكتشر، وذا فيلم هاوس.