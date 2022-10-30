151 قتيلا عدد ضحايا حادثة التدافع في سيئول

ارتفع عدد ضحايا حادثة التدافع في سيئول بكوريا الجنوبية إلى 151 شخصا فيما أصيب 82 شخصا آخر بينهم 19 شخصا في حالة خطيرة حيث اعتبر هذا الحادث الأسوأ من نوعه في تاريخ كوريا الجنوبية.ووقع حادث التدافع خلال احتفالات عيد "الهالوين" بمنطقة "إيتايون" الترفيهية بوسط العاصمة سيئول في وقت متأخر من مساء يوم السبت، بعد تدفق عشرات الآلاف إلى المنطقة للاحتفال بـ"الهالوين".

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، عن فترة حداد وطني على ضحايا حادث التدافع.

الهالووين احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام وذلك عشية العيد المسيحي الغربي (عيد جميع القديسين) وتفتح به الأيام الثلاثة للسنة الطقسية للمسيحية الغربية المكرسة لاستذكار الموتى إلا أن الهالويين كما يحتفل به الآن في دول كثيرة حول العالم باسلوب متأثر بالنسخة الأميركية، وذلك بفضل هيمنة الثقافة الأميركية على الإعلام في عصر العولمة، وهي نسخة بعيدة كل البعد عن الجذور الدينية.

ووصف يون الحادث بأنه "أمر مروع حقا"، وأضاف قائلا: "لقد حدثت مأساة وكارثة كان ينبغي أن لا تحدث أبدا في وسط سيئول الليلة الماضية في احتفالات الهالوين".