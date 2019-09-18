153 ألف لاجئ سوري عادوا من الاردن

كشفت وزارة الداخلية الأردنية، عن حصيلة العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر معبر نصيب الحدودي بعد افتتاحه، لافتة إلى أن حوالي 153 ألف شخص من اللاجئين السوريين غادروا أراضي المملكة منذ افتتاح المعبر في الـ 15 من أكتوبر الماضي وحتى يوم أمس.

وأوضحت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية، أن من بين المغادرين حوالي 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ، مشددة على التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

وأشارت الداخلية الأردنية إلى التزام الأردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية، حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم المنظمة الأممية في الأردن ليلي كارليسلي؛ إن جميع السوريين العائدين، هم من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، لافتة إلى أن تلك الإحصائية تشمل الفترة بين 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بـ 1.3 مليون لاجئ وفق إحصاءات الحكومة الأردنية، ويعاني الاقتصاد الأردني من أعباء اقتصادية كبيرة بسبب موجة اللجوء السوري وفق تصريحات حكومية أردنية.