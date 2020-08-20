16 إصابة بكورونا في الأردن والحكومة لا تستبعد الحظر الشامل بالاماكن "الساخنة"

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر الخميس، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة منها 14 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1498 إصابة.

وبين جابر خلال إيجاز صحفي من مركز إدارة الازمات أن الحالات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري وحالة محلية في اربد و10 حالات في العاصمة عمان 9 منها مخالطون لمصابين وحالة يتم الاستقصاء عنها وحالة في عجلون وحالتين في محافظة الزرقاء.

وأشار إلى إن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 اب وصلت الى 209 حالات فيما تم تسجيل حالتي شفاء.

وأوضح الوزير أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 7758 فحصا ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 720972.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إنه وفي ضوء تطورات الحالة الوبائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، قد تضطر الحكومة والأجهزة المختصّة إلى تفعيل إجراءات ميدانية خلال الأسبوع المقبل، من بينها فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة التي تشهد ارتفاعا بحالات الإصابة وانتشارا لعدد البؤر.

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخميس، أن من بين الإجراءات أيضا تقليص عدد الساعات المسموح فيها لحركة المواطنين ونشاط المنشآت ليلاً، وإغلاق مؤقت للمدارس والمرافق التعليمية والمساجد والكنائس والأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة التي تشهد انتشاراً للوباء أو البؤر.

وأكد العضايلة، أن المحافظات والمناطق التي لا تشهد حالات إصابة ستستمر فيها مظاهر الحياة العامة والنشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، وكما هو معمول به الآن.

وأشار إلى أن تفعيل هذه الإجراءات سيتم في حال استمرّت حالات الإصابة المحلية بارتفاع، مبينا أن هذه الأيّام حاسمة وتتطلّب من الجميع الوعي والالتزام، وعدم مخالفة أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020.

وأوضح، أن تفعيل الإجراءات سيرتكز على معايير خطورة صحيّة تحدّدها وبشكل مشترك وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتأخذ بعين الاعتبار الاستعداد لجميع السيناريوهات، ليتمّ تطبيقها في حال الاضطرار إليها.

