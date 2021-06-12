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16 قتيلا بقصف صاروخي استهدف مستشفى في عفرين السورية

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 08:19
16 قتيلا بقصف صاروخي استهدف مستشفى في عفرين السورية

لقي 16 شخصا على الاقل مصرعهم جراء قصف صاروخي استهدف السبت، مستشفى في مدينة عفرين الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان أن غالبية الضحايا من المدنيين سقطوا في استهداف مستشفى الشفاء في المدينة، ومن بينهم طبيب و3 نساء من الطاقم الطبي.

وأضاف المرصد أن الجرحى نقلوا وبعضهم في حالات خطيرة إلى مناطق أخرى كمشافي اعزاز شمالي حلب.

وقال المرصد إن القصف الصاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمالي حلب، على مستشفى الشفاء والاتستراد الجديد ومنطقة وطريق معراته وأماكن أخرى في المدينة.

وبلغت حصيلة القصف المكثف على المدينة قبيل مغيب شمس، السبت، أكثر من 26 جريحا بينهم نساء وأطفال، وفق المرصد.

ونقل المرصد أنه على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بشكل مكثف وعنيف كل من قرى ابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء، وأماكن أخرى في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، ردا على الهجوم الذي استهدف عفرين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

كلمات دالة:سورياعفرين

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