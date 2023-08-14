16 قتيلا في مواجهات دامية لجيش النيجر مع ارهابيين

قتل 6 جنود نيجيريين و10 مسلحين وصفو بـ إرهابيين خلال معارك اندلعت في غرب النيجر أمس الأحد، بحسب بيان للقيادة العليا للحرس الوطني في معركة هي الاولى للقوات المسلحة مع ارهابيين منذ الانقلاب

وقال بيان صادر عن الجيش النيجيري أن الجنود الذين كانوا على متن 5 سيارات، حيث تعرضو لكمين على بعد حوالى 20 كيلومترا من مدينة سانام، من طرف مجموعة من "الإرهابيين" كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية وقال البيان ان قوات الجيش قامت بمطاردتهم

واكدت الجيش النيجيري مصرع 10 ارهابيين في الهجوم المضاد الذي استخدمت فيه "تعزيزات جوية وبرية"، لافتا إلى أن 4 دراجات نارية للمهاجمين "دُمرت".

وتقع سانام في تيلابيري في منطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتشكل مسرحا لعدد من الهجمات "الجهادية" ولم تحدد القوات النيجيري اسم التنظيم المهاجم، الا اان تقارير تحدثت في وقت سابق عن بداية نمو تنظيم داعش الارهابي في المكان

وكان المجلس العسكري في النيجر قد استولى على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.