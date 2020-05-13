16 قتيلا وجريحا بمواجهات بين الحكومة والمجلس الانتقالي في اليمن

سقط 16 قتيلا وجريحا، الثلاثاء، في مواجهات بين قوات الحكومة اليمنية وأخرى تتبع “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، جنوبي البلاد، حسب مسؤول محلي.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن المواجهات التي اندلعت في ريف مديرية زنجبار في أبين، خلال الساعات الماضية، أدت إلى مقتل جندي وجرح 5 آخرين من القوات الحكومية”.

وأضاف أن “10 من عناصر المجلس الانتقالي، سقطوا بين قتلى وجرحى، خلال المواجهات”.

وتحدث المصدر عن أسر العشرات من عناصر المجلس الانتقالي خلال هذه المواجهات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني أن قواته تستعد للتقدم صوب مدينة زنجبار، عاصمة أبين، لطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي منذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكما ذاتيا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

واليوم الثلاثاء، طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية في اليمن بوقف القتال بمحافظة أبين وحذرت من احتمال توقف 31 برنامجا للمساعدة، خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل. (الأناضول)