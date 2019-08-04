17 قتيلا و 32 مصابا في انفجار امام معهد الأورام بمصر (صور)

أعلنت وزارة الصحة المصرية ليل الأحد-الإثنين سقوط 16 قتيلاً و21 جريحاً على الأقلّ في القاهرة في حادث تصادم بين عدد من السيارات نتج عنه انفجار.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنّ حصيلة الحادث هي “وفاة 16 مواطناً وإصابة 21 آخرين (…) حتى الآن”، مشيرة إلى أنّ الحادث نجم عن تصادم عدد من السيارات و”أدّى إلى حدوث انفجار، في جوار معهد الأورام بحي المنيل جنوبي القاهرة.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان إنّه “حال سير إحدى السيارات الملّاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بثلاث سيارات، الأمر الذي أدّى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام”.

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وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعدداً من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.

وأمر النائب العام المصري بانتقال فريق من النيابة إلى موقع الانفجار أمام معهد الأورام بالقاهرة لمعرفة أسبابة، وفقا للتلفزيون المصري. (وكالات)

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