16 مشروع فيلم سينمائي من قطر تتألق في قمرة 2022 

ثلاثة أفلام روائية طويلة وثلاثة وثائقية، تسعة أفلام قصيرة، ومسلسل واحد لصناع أفلام من قطر اختيرت للمشاركة في الملتقى السنوي

ثلاثة أفلام طويلة لمخرجات سيدات قطريات وثلاثة مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج من قطر

يقام ملتقى قمرة 2022 عبر الإنترنت من 18 إلى 23 مارس ويتضمن 45 مشروعاً من حول العالم

الدوحة، قطر، 14 مارس 2022: تواصل صناعة السينما في قطر نموها وتقدمها في ملتقى قمرة السينمائي 2022 على الرغم من تحديات الجائحة العالمية المستمرة. ويعقد الملتقى السنيمائي السنوي الذي يعدّ حاضنة المواهب السينمائية من 18 إلى 23 مارس 2022 ليوفر الدعم لـ 16 مشروع فيلم من قطر، 13 منها لمواطنين قطريين، من ضمنها أفلام روائية ووثائقية طويلة وأفلام قصيرة ومسلسلات.

وتحظى قطر بالمشاركة الأقوى في هذه النسخة من بين 45 مشروع فيلم لصناع أفلام من المنطقة العربية والعالم يشاركون في برنامج عبر الإنترنت يتضمن جلسات الطاولة المستديرة وحلقات نقاشية لتنمية المهارات الجماعية على منصات رئيسية لمشاركة المعرفة. ويواصل ملتقى قمرة في هذه النسخة تعزيز رسالته وهدفه في الارتقاء بمهارات صناعة الأفلام لدى المواهب الناشئة من قطر والعالم وتقديم الدعم الهادف لمساعدة المواهب الصاعدة على إطلاق قدراتهم السينمائية الكاملة.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "بينما تحتفل بلدنا بواحدة من إنجازاتها الرئيسية من خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في هذا العام، نود أن نحتفل بالإنجازات الثقافية المهمة لمجتمعنا الإبداعي المحلي الذي حقق إشادة عالمية. كما نواصل التركيز الرئيسي على الترويج للمواهب المحلية من خلال برامج تعزز الذوق السينمائي وتطور المهارات وتوفر الدعم المادي وتساهم في إقامة علاقات مهنية رفيعة المستوى، ونفتخر بمتابعة مسيرتهم وموهبتهم لتصل إلى مستويات عالية".

وأضافت الرميحي: "نحن فخورون بالمحترفين الإبداعيين الذين استغلوا الفرصة لبناء قدراتهم حيث يصنعون في هذا العام مشاريع أفلام عديدة من قطر تشارك في قمرة 2022. إنّ تنوع أنماط المشاريع من أفلام طويلة وقصيرة ومسلسلات، والموهبة السينمائية التي أظهرها هؤلاء السينمائيون في إبراز تراثنا وسرد قصص الناس والأماكن في قطر أو تقديم أفلام خيالية، جعلتنا نتطلع بشوق إلى مشاركة قصصهم العالمية مع الجمهور في جميع أرجاء العالم".

ومن بين مشاريع الأفلام التي تقدمها المواهب القطرية، هناك فيلمان روائيان طويلان في مرحلة التطوير، فيلم وثائقي طويل في مرحلة التطوير، وآخر في مرحلة ما بعد الإنتاج وفيلم في مرحلة المونتاج الأولي، مسلسل في مرحلة التطوير، 5 أفلام روائية قصيرة في مرحلة التطوير، فيلمان قصيران في مرحلة ما بعد الإنتاج، وواحد في مرحلة المونتاج الأولى.

مشاريع قمرة 2022 من قطر:

مرحلة التطوير - أفلام روائية طويلة:

خزامى للجوهرة آل ثاني (قطر) ويتتبع عزام، الوريث الشاب في قبيلة بدوية الذي ينوي الزواج بخزامى، التي ترسلها والدتها لإنقاذها من أرض رمال الخطيرة والبربرية.

اللؤلؤة لنور النصر (قطر) ويروي قصة شاب قطري مهووس بالتكنولوجيا، يسافر بالزمن إلى الماضي في حقبة قبل اختراع التكنولوجيا التي يفضلها، عندما كان مصدر الدخل الأساسي للعيش هو صيد اللؤلؤ.

مرحلة التطوير - أفلام وثائقية طويلة

عندما تحبطك الأخبار لحمد الهاجري (قطر) ويروي قصة الصحفيين الحربيين الذين ينقلون للعالم أخبار الحروب والثورات والنزاعات السياسية والكوارث الطبيعية والبشرية.

مرحلة ما بعد الإنتاج – أفلام وثائقية – قيد التنفيذ

نجوم قطر لدانييل بفرلي (قطر، الولايات المتحدة). تدور أحداثه في مدرسة جمباز للفتيات في الدوحة بقيادة بطلة جمباز روسية سابقة لتوفر بذلك مساحة للتمكين والحرية.

يلا نلعب عسكرة لمريم الذبحاني (اليمن، قطر) ويروي قصة ناصر، الفتى الجندي الذي يحاول إيجاد مكانه في مجتمعه في اليمن حيث تجبره الحرب على أن يصبح مسؤولاً عن حياة أشقائه الصغار.

ما بعد الإنتاج - أفلام وثائقية – المونتاج الأولي

مكاين الروح لحميدة عيسى (قطر) ويتتبع امرأة قطرية تسافر في بعثة بيئية إلى قارة القطب الشمالي.

مسلسلات – مرحلة التطوير

أغاني من التراث القطري لعائشة الجيدة وخلود العلي (قطر) يعود بنا إلى أغاني الأطفال القطرية التراثية على وقع إيقاعات جديدة ورسوم زاهية لتلائم الأطفال في عصرنا الحالي.

أفلام روائية قصيرة – مرحلة التطوير

تمنيت العزلة لحمد الفيحاني (قطر) تتأقلم أم مع فقدان هويتها حيث تتولى المهمة الصعبة في الاهتمام بولدها المريض.

أبو فانوس لأميرة أبو جبرة وحورية الحداد (قطر). في رحلة روتينية إلى محطة البترول في قطر في عام 1980، يواجه خالد وجدّه حضوراً غريباً في وسط الصحراء.

صندوقي لنورة الكواري (قطر). رجل في منتصف العمر يطرح أسئلة حول وجوده بينما ينطلق في رحلة استثنائية لإعادة التواصل مع نفسه.

الخط لهتمي الهتمي (قطر). ولد بو مبارك ضمن هيكلية اجتماعية صارمة وهرمية، ويجد نفسه في صراع دائم للاستمتاع ببعض المرح الذي يعتبر غير مناسب لمكانته الاجتماعية.

رحمة لعبد العزيز محمد (قطر). تجد امرأة نفسها في صراع معنوي عندما يطلب منها رجل المساعدة في طلب صعب.

أفلام روائية قصيرة – مرحلة ما بعد الإنتاج – قيد التنفيذ

القرابه لعلي الهاجري (قطر). عندما يظهر ظل مع ولادة طفل، يجب على خالد أن يواجه ماضيه.

قصة بسيطة لمها الجفيري (قطر). بعد أن تقوم خلود ابنة 13 عاماً بالتمرد وقص شعرها من دون موافقة والدتها، يتحول موقف بسيط من عدم التفاهم بين الأم وابنتها إلى سلسلة من الكوارث والأخطاء ما يؤدي إلى تغير العلاقة بطريقة غير متوقعة.

الثريا المتأرجحة لكريم عمارة (مصر، قطر). بعد عودته إلى منزله القديم الذي نشأ فيه، يعاني الشاب المتزوج حديثاً "أمين" لحضور مقابلة عمل مهمة عبر الإنترنت بسبب زيارة أقارب زوجته المحتاجين.

أفلام روائية قصيرة – مرحلة ما بعد الإنتاج – المونتاج الأولي

عرض زواج لنادية الخاطر (قطر). شاب قطري يحلم بالزواج من خطيبته الأميركية، لكن يجب عليه مواجهة اللجنة التي تمسك بالقرار بين يديها.

يشارك ملتقى قمرة السينمائي 2022 في المجمل 11 مشروع فيلم طويل في مرحلة التطوير، 17 مشروع فيلم طويل في مرحلة ما بعد الإنتاج، 6 مسلسلات، و 11 مشروع فيلم قصير. ومن بين هذه المشاريع جميعها، هناك 20 مشروعاً لمخرجات نساء.

