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160 طائرة إسرائيلية تشارك في قصف غزة

منشور 14 أيّار / مايو 2021 - 08:11
ارشيف

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة، إن 160 طائرة، أطلقت 450 صاروخًا على 150 هدفًا، خلال 40 دقيقة، ليلة أمس، على منطقة شمالي قطاع غزة.

وأضاف أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش، في بيان وصل وكالة الأناضول "منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة".

وأضاف إن القصف المكثف، استهدف "توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية-مترو حماس-الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة".

كما أشار إلى أن قوات مشاة ومدفعية ومدرعات، شاركت في الهجوم، حيث "هاجمت الأهداف من خلال مئات قذائف المدفعية وعشرات قذائف دبابات".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

كلمات دالة:غزةحماساسرائيل

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