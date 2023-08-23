17 قتيلا اثر انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

قال مسؤولون ان 17 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم ولا يزال عدد اخر مفقودين اثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الانشاء في ولاية موزيرام شمال شرقي الهند صباح الاربعاء.

واضاف المسؤولون انهم يخشون ارتفاع حصيلة الضحايا نظرا لوجود اشخاص عديدين محاصرين في موقع الحادث.

واشاروا الى ان ما بين 30 الى 40 عاملا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر الواقع فوق واد في منطقة سيرانغ على بعد 21 كيلومترا من ايزوال عاصمة ولاية موزيرام.



Pained by the bridge mishap in Mizoram. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. Rescue operations are underway and all possible assistance is being given to those affected.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the… — PMO India (@PMOIndia) August 23, 2023

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن المه للحادث واعلن تقديم تعويضات قدرها 200 الف روبية (نحو 2400 دولار) لاسرة كل واحد من قتلى الانهيار و50 الف روبية (حوالي 600 دولار) لكل مصاب.

