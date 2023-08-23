17 قتيلا اثر انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

قال مسؤولون ان 17 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم ولا يزال عدد اخر مفقودين اثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الانشاء في ولاية موزيرام شمال شرقي الهند صباح الاربعاء.
واضاف المسؤولون انهم يخشون ارتفاع حصيلة الضحايا نظرا لوجود اشخاص عديدين محاصرين في موقع الحادث.
واشاروا الى ان ما بين 30 الى 40 عاملا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر الواقع فوق واد في منطقة سيرانغ على بعد 21 كيلومترا من ايزوال عاصمة ولاية موزيرام.
وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن المه للحادث واعلن تقديم تعويضات قدرها 200 الف روبية (نحو 2400 دولار) لاسرة كل واحد من قتلى الانهيار و50 الف روبية (حوالي 600 دولار) لكل مصاب.