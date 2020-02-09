مقتل سبعة عسكريين مصريين بينهم ضابطان في هجوم بسيناء

قال الجيش المصري في بيان مقتضب الأحد، إنه صدّ هجوماً مسلحاً في منطقة شمال سيناء، ما أدّى إلى مقتل 7 جنود وعشرة مسلحين من المهاجمين.

ووصف الجيش الهجوم بـ"الإرهابي" وقال إنه استهدف منشآت أمنية في شمال سيناء، مشيراً إلى أن القوات العسكرية قتلت عشرة "إرهابيين" ودمّرت آلية كانوا يستخدمونها.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته على موقع “فيسبوك”: “تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد (10) فرد إرهابي".

واضاف انه "ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد (2) ضابط و(5) درجات أخرى”.

وتواجه مصر حالة أمنية "هشة" في شمال سيناء، حيث ارتفعت وتيرة أعمال العنف والأعمال المسلحة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

وكان الجيش المصري قد أطلق عملية عسكرية واسعة "ضد الإرهاب" في شباط/فبراير 2018 في المنطقة نفسها حيث ينشط الفرع المحلي من تنظيم الدولة الإسلامية.

بحسب ما تقوله وكالة فرانس برس، لقي نحو 840 جهادياً مصرعهم منذ بدء العملية في 2018، فيما قتل نحو 67 عسكرياً، ناقلة الأرقام عن مصادر رسمية مصرية.

