17 قتيلا في قصف تركي على مناطق سياحية عراقية

اكدت مصادر عراقية سقوط عدد من الضحايا في غارات تركية على الاراضي العراقية استهدف منطقة زاخو في إقليم كردستان العراق

واستهدف الهجوم التركي موقعا سياحيا في الإقليم الكردي ، واشارت الى ان المدفعية التركية قصفت المكان فيما بعد مشيرة الى اصابة عدد من السياح فيما تحدثت عن سقوط قتلى

الى ذلك اكدت مصادر اعلامية عراقية مقتل 17 شخصا على الاقل في القصف التركي

وقال مدير ناحية دركار، دلشير عبدالستار، إن الحصيلة الأولى تشير إلى مصرع 5 سياح جميعهم من أهالي بغداد

كما أوقع القصف عدداً من الجرحى لا يقل عددهم عن 12 مصاباً، من السائحين القادمين من وسط وجنوب العراق، بحسب مدير الناحية.

واكدت التقارير ان عدد من النساء والاطفال من بين الضحايا