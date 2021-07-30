17 قتيلا في مواجهات قبلية بولاية غرب كردفان السودانية

لقي 17 شخصا مصرعهم في مواجهات قبلية بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، بحسب ما افاد الجمعة، مسؤول محلي وشهود.

وقال والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح لصحيفة "السوداني" أن "17 قتيلا سقطوا في صراع قبلي في غرب كردفان يومي الأربعاء والخميس"، مشيرا الى ان "الصراع قديم، وتجدد في الأيام الماضية بواسطة مجموعات قبلية مسلحة بين الطرفين".

واوضح ان: "مجموعة قبلية قتل منها 9 أشخاص، بينما قتل من مجموعة أخرى 8".

وأفاد بأنه وجه "القوات الأمنية للتعامل بحسم لوقف الصراع الدموي".

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن شهود عيان قولهم ان حصيلة الضحايا في صفوف قبيلة المسيرية بلغت 9 قتلى و15 مصابا، و24 قتيلا في صفوف قبيلة "الحمر". ولفت الشهود، إلى أن الأوضاع ما زالت متوترة بين الجانبين.

وتشهد غرب كردفان سنويا احتكاكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين، من قبليتي "المسيرية" و"الحمر"، تخلف قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم الأمطار في المنطقة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور وكردفان، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة (مدافع ورشاشات).