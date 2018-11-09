17 قتيلا في هجمات انتحارية على فندق بمقديشو
الدخان يتصاعد من موقع هجمات انتحارية في مقديشو يوم الجمعة
قالت الشرطة الصومالية إن 17 شخصا على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاريون سيارتين ملغومتين عند فندق قرب مقر إدارة التحقيقات الجنائية في مقديشو يوم الجمعة.
وقال علي نور الضابط بالشرطة لرويترز "تأكدنا حتى الآن من مقتل 17 مدنيا. كانوا في سيارات عامة بالموقع عندما وقع الانفجاران وإطلاق النار. من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
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