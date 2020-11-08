17 قتيلا من "طالبان" بغارة أميركية في أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 17 من عناصر حركة "طالبان" الأفغانية جراء غارة نفذها طيران الولايات المتحدة في ولاية هرات شمال غرب أفغانستان، حسبما أوردت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

ونقلت القناة عن جيلاني فرهاد، الناطق باسم حاكم الولاية، قوله إن الضربة الجوية التي نفذت في منطقة بشتون زرغون، ليلة السبت إلى الأحد، خلفت أيضا 7 جرحى في صفوف "طالبان".

وأشار فرهاد إلى أن الضربة وجهت ردا على هجوم لـ "طالبان" استهدف مواقع لقوات الأمن الأفغانية في المنطقة.

هذا ولم يوضح ممثلو القوات الأمريكية المشاركة في التحالف الدولي بأفغانستان إن كانت طائراتها شاركت في الغارت الليلية أم لا. وكانت الغارتان السابقتان لسلاح الجو الأمريكي على مواقع "طالبان" نفذتا في ولايتي هلمنج (12 أكتوبر) وهلمند (26 أكتوبر). وأعلن متحدث باسم القوات الأمريكية أن هاتين الغارتين نفذتا دفاعا عن القوات الأمنية الحكومية وأنهما لا تناقضان الاتفاقيات السلمية الموقعة بين الولايات المتحدة و"طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.