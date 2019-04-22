170 متطرفا بينهم وزير إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الاعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن “170 متطرفا، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم”.

وأضاف الدبس، أن من بين المقتحمين، وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل.

ويُرجح أن ترتفع أعداد المقتحمين خلال ساعات اليوم، على الرغم من الأجواء الماطرة في مدينة القدس.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت الى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي خلال أيام الأسبوع الجاري.

وقام أرئيل بجولة في باحات المسجد الأقصى، برفقة عناصر من الشرطة الاسرائيلية.

ويقتحم الوزير أرئيل المسجد الأقصى، بشكل مستمر، كان آخرها قبل 11 يوما.

وفي العام الماضي، سمحت الشرطة الإسرائيلية للسياسيين باقتحام المسجد الأقصى مرة شهريا.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في الأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.