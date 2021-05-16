174 شهيد في غزة: اسرائيل تكثف عدوانها

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن 23 شخصا استشهدو فيما اصيب 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث تم استهداف منازل المدنيين ومكاتب قادة من حماس ومفترقات طرق.

مجزرة اسرائيلية في غزة

وحسب آخر احصائية صدرت عن وزارة الصحة فقط وصل مجموع عدد الشهداء لـ174، من بينهم 47 طفل و29 سيدة و1200 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد عمارة أنس بن مالك في شارع اليرموك بغزة بعد استهدافها بعدد من الصواريخ.

وتم إطلاق "صاروخ إرشادي" عبر طائرة استطلاع قبل قصف المبنى بصواريخ طائرات الـ 16 التي أدت لتدميره بشكل كامل

ومن الجدير ذكره أن الطائرات الإسرائيلية دمرت 3 عمارات سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة فوق رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، ما أدى لمقتل 23 شخصا وأكثر من 50 جريحا والعديد من المفقودين تحت الانقاض.

Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9 — Stefanie Dekker (@StefanieDekker) May 15, 2021

وأفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، بأن إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض.

قصف مقرات لحماس

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة البطش في جباليا بشمال قطاع غزة، وقصفت مكتبي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة.

زملاؤنا في #غزة بعد ان قامت قوات الاحتلال بتدمير مكتب #الجزيرة في برج الجلاء، لكن منا كل الحب والدعم pic.twitter.com/uYblla0YVz — Shireen AbuAqla شيرين ابو عاقلة (@ShireenNasri) May 15, 2021

واستهدفت منزل السنوار ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس بجنوب القطاع بأكثر من 15 صاروخا، ما أدى لتدمير المنزلين وإلحاق أضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات في وقت متزامن على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق غزة، وقصف البنك الوطني بحي الرمال في المدينة. وقامت الطائرات الحربية بتدمير واسع في الشوارع خاصة في غزة

من جهته اقر الجيش الإسرائيلي أنه قصف الليلة الماضية أكثر من 90 هدفا في قطاع غزة، بما في ذلك منازل لقادة في حركة "حماس".

وقال إن "من بين الأهداف التي تم استهدافها منازل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وشقيقه محمد السنوار المسؤول عن إمداد الحركة في خان يونس".

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران قصف مكتب رئيس دائرة التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحركة "حماس"، سامح شراج، ومنزل قائد إحدى كتائب "حماس" في قطاع غزة، يوسف عبد الوهاب.

والسنوار (58 عاما) من مؤسسي الجهازين الأمني والعسكري للحركة، اعتقل أكثر من عشرين عاما في السجون الإسرائيلية قبل أن يفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، وانتخب لأول مرة رئيسا للحركة في القطاع عام 2017، وأعيد انتخابه في مارس الماضي لولاية ثانية.