18 دولة ترسل ممثلين الى مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

اوفدت 3 دول ممثلين الى مقر "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" للبدء في العمل بمقر مركز التحالف بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الاثنين، ان ممثلين عن أن أفغانستان وموريتانيا والغابونوصلو الى مقر "مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" ليصل عدد الدول التي ارسلت مبعوثيها الى 18 دولة، مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الحالي.

ويتكون التحالف من 41 دولة، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

والقائمة النهائية التي ارسلت ممثلين لها هي الدول هي الأردن، وأفغانستان، والإمارات، والبحرين، وبنغلاديش، وجزر القمر، والسعودية، والسودان، وعُمان، والغابون، وفلسطين، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، واليمن.

جدير بالذكر أنه تم إعلان تأسيس التحالف، في ديسمبر 2015 بقيادة السعودية.