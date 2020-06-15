18 طائرة تركية تخترق المجال الجوي العراقي

أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا الأحد ردا على اختراق طائرات تركية الأجواء العراقية.

واستنكر البيان اختراق 18 طائرة تركية المجال الجوي العراقي، حيث اتجهت إلى سنجار-مخمور -الكوير- أربيل وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم من الحدود التركية، واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار.

وأضاف البيان أن الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة الاثنين، مشيرا إلى أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وطالبت قيادة العمليات المشتركة العراقية بـ "إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".

وكان شهود عيان من محافظتي دهوك ونينوى العراقيتين، قالوا الأحد إنهم سمعوا أصوات انفجارات ورأوا أضواء في السماء بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية "مخلب النسر" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في مواقعهم الجبلية شمال العراق.

ونقلت وكالة "ناس" المحلية عن مصادرها في محافظة نينوى قولهم إن طائرات تركية قصفت مواقع لحزب العمال في جبال سنجار في المحافظة.

وقال مصدر آخر للوكالة إن عمليات قصف طالت مواقع في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك، قرب الحدود مع تركيا.