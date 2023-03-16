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18 قتيلا بهجمات في بوركينا فاسو

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 11:42
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

سقط في  بوركينا فاسو 18 قتيلا خلال 3 هجمات

يتبع..

كلمات دالة:بوركينا فاسو

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