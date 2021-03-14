18 قتيلا بينهم أطفال بهجوم صاروخي للحوثيين على مدرسة في تعز

تصاعد القتال في الآونة الأخيرة في تعز بجنوب غرب اليمن بين مقاتلين موالين للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي التي أخرجت الحكومة من العاصمة صنعاء عام 2014.

قال اثنان من السكان ومصدران عسكريان إن قوات جماعة الحوثي اليمنية أطلقت الأحد صاروخا على مدرسة في منطقة تعز تتمركز فيها قوات موالية للحكومة، مما أسفر عن مقتل 15 جنديا وثلاثة أطفال كانوا في مكان قريب.

وقال الساكنان لرويترز إن الأطفال، وهم شقيقان وأحد أقاربهما، كانوا في الجوار عندما أصاب الصاروخ المدرسة في منطقة الكدحة في غرب محافظة تعز.

وقال مصدران عسكريان إن 15 جنديا قُتلوا.

وأضافا أن الحوثيين كانوا يستخدمون هذه المدرسة لكنها انتُزعت منهم بعد سيطرة مقاتلين موالين للحكومة على الكدحة الأسبوع الماضي.

ولم يرد مسؤول في جماعة الحوثي حتى الآن على طلب تعليق.

وتصاعد القتال في الآونة الأخيرة في تعز المتنازع عليها بجنوب غرب اليمن بين مقاتلين موالين للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي التي أخرجت الحكومة من العاصمة صنعاء عام 2014.

وتأتي الاشتباكات في تعز ومأرب في الشمال بينما تكثف الولايات المتحدة والأمم المتحدة جهودهما لوقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين لإحياء محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والمتوقفة منذ أواخر عام 2018.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 ضد الحوثيين، لكن الحرب، التي أودت بحياة عشرات الألوف، تشهد جمودا عسكريا منذ سنوات. ولا تزال تعز فعليا تحت الحصار.

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن يوم الجمعة إن "خطة متماسكة" لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد معروضة على قيادة الحوثيين منذ "عدة أيام" لكن يبدو أن الجماعة تعطي الأولوية لهجومها العسكري في مأرب، آخر معقل للحكومة.

وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن القتال في مأرب هدأ يوم الأحد.

ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا. وتقول الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية إن الحوثيين مدعومون من إيران خصم الرياض.

