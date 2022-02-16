18 قتيلا في فيضانات وانزلاقات تربة في البرازيل

توفي 18 شخص في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو.

وقالت فرق الاغاثة التي انتشر أكثر من 180 من عنصرها في المنطقة الواقعة على بعد 68 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو "تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصا بسبب انزلاقات تربة وفيضانات".

ولم يعط المصدر نفسه أي معلومات بشأن عدد الجرحى او المفقودين المحتملين.

وأوضح أن "فرقا متخصصة في البحث والانقاذ أرسلت لتعزيز عمليات الاغاثة مدعومة بآليات رباعية الدفع وزوارق".

وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلاتل وسيارات تجرفها الفيضانات.

وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.

وفي أقل من ست ساعات تساقط في المدينة 260 ميليمترا تقريبا من الأمطار أي اكثر مما كان متوقعا لكامل شهر شباط/فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتسول".

وأعلنت بلدية بيتربوليس "حالة الطوارئ جراء كارثة طبيعية" فيما تفقد حاكم الولاية كلاوديو كاسترو المكان.