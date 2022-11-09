18 نزيلا يفرون من سجن شمال لبنان

تمكن الأمن اللبناني، من القبض على 5 نزلاء من أصل 18 نزيلا فروا من سجن فصيلة أميون بالكورة شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام، بأن الأجهزة الأمنية لا تزال تطارد 13 نزيلا، وأنه جار البحث عنهم.

وكشف موقع "أل بي سي" اللبناني، النقاب عن جنسيات النزلاء الفارين من "فصيلة أميون"، مبينا أن 9 منهم يحملون الجنسية اللبنانية، و 5 الجنسية السورية، و 2 الجنسية الفلسطينية.

وأشار الموقع اللبناني، إلى أن جنسية أحد النزلاء الفارين غير معروفة.

وأظهرت قائمة النزلاء الفارين التي نشرها موقع "أل بي سي"، أسماءهم وأعمارهم وجنسياتهم والتهم الموجهة إليهم.

وبين الموقع اللبناني، أن ثلاثة من النزلاء الفارين على الاقل متهمين بالقتل، بينما تنوعت التهم الأخرى بين تجارة وتعاطي المخدرات والسرقة والسلب.