18 وفاة بكورونا في الجزائر وتمديد تعطيل المؤسسات بالاردن حتى نهاية الشهر

واصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا ارتفاعها الاحد، في العديد من الدول العربية، وبرزت من بينها الجزائر التي سجلت 18 وفاة، فيما مدد الاردن قرار تعطيل المؤسسات الرسمية الى نهاية الشهر الحالي في إطار الجهود لوقف تفشي الفيروس.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه تم تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 1914 إصابة من ضمنها 293 وفاة.

وأوضح فورار، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 591 شخصا من إجمالي المصابين، بعد تسجيل تعافي 131 مصابا جديدا.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76 والإصابات 1352.

وقالت الوزارة في بيان إن الوفيات لحالة واحدة في كل من العاصمة بغداد، ومحافظات السليمانية، وكركوك (شمال)، والبصرة (جنوب).

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة، سابع وفاة بالفيروس تعود لشخص مقيم يبلغ من العمر 42 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

كما كشفت الوزارة في بيان عن 251 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 2979

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان وفاة وافد مصاب بكورونا يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً.

وتعد هذه رابع وفاة لمصاب بالفيروس تسجل في السلطنة، وفقا للوزارة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 599.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1087.

وأشارت في بيان إلى أن "45 من هذه الحالات، تعود لعمال وافدين وحالتين قادمتين من الخارج".

واستقر عدد الوفيات في البحرين بسبب كورونا عند 6.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 288، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي برام الله، أوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، أن الإصابة الجديدة هي لعامل من الخليل، جنوبي الضفة، كان متواجدا في الحجر الصحي المنزلي، بعد عودته من عمله بأحد مصانع إسرائيل.

تمديد تعطيل المؤسسات بالاردن

الى ذلك، أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر تسجيل 8 اصابات كورونا جديدة في المملكة ليرتفع اجمالي الاصابات التي سجلت في المملكة الى 389. كما أعلن عن تسجيل 24 حالة شفاء جديدة .

وبين جابر خلال ايجاز صحفي أن الاصابات الجديدة توزعت توزعت على النحو التالي: 3 حالات من عمارة الهاشمي، وحالة لشخص خالط والده المصاب والأب، و3 حالات من الفحوصات العشوائية ويتم التقصي لمعرفة من أين تم التقاط الفيروس.

وعن حالات الشفاء قال جابر إنها توزعت على النحو التالي، 20 في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملك المؤسس، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

ومن جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة خلال الايجاز استمراريّة تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها في البلاد حتى نهاية الشهر.

واوضح العضايلة انه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها مواصلة العمل، والتي يتم تحديدها من الوزير المعني، وكذلك مؤسّسات القطاع الخاصّ والقطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل أثناء العطلة.

وقال العضايلة إن الحكومة وفي ضوء امتداد الأزمة على المديين القصير والمتوسط، تقرر اعادة تشكيل الفرق الحكومية بحيث تقتصر على 3 فرق أساسية هي فريق حماية الاقتصاد الوطني، وفريق الاحتياجات الأساسية وفريق قانوني ميداني اعلامي.

وبين أنه سيتم منح المسيحيين في القطاعات المستثناة من العطلة يومي الأحد والاثنين، 18 و19 نيسان عطلة خاصة.

ولفت إلى أن وزيرة السياحة ستعلن عن اجراءات لحماية القطاع السياحي، كما سيتم اطلاق منصة للمطاعم السياحية تمكنها من تقديم خدماتها بواسطة الديلفري، كما سيتم فتح المحلات التجارية الكبرى. وأكد أن هناك خطة لاعادة فتح المهن بصورة تدريجية.

وكشف عن اصابة موظف في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات بفيروس كورونا، وكان مصاباً خلال فترة اصابته، واوقف دوامه في المركز قبل عزل منطقة ماركا، وتم اجراء فحوصات لكافة من زار المركز الوطني باستمرار وثبت عدم اصابة أي شخص فحص بالفيروس.

ولفت إلى أنه تم تعقيم المركز بصورة كاملة، وأن خلية المركز تمارس عملها كالمعتاد.