180 الفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

قالت دائرة أوقاف القدس إن حوالي 180 ألف أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

وقال الشيخ محمد سليم في خطبة صلاة الجمعة ”أيتها الجموع المحتشدة في المسجد الأقصى ورحابه الذي جئتم إليه اليوم مرابطين لتؤكدوا للعالم أجمع أنكم لن تفرطوا في مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم“.

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول الى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.

وقال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر إن ما يقارب من 68 ألفا من سكان الضفة الغربية دخلوا القدس عبر المعابر المختلفة المؤدية اليها.

