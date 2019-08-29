1800 معتقل فلسطيني بينهم 108 نساء في سجون الاسد

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" وهي منظمة حقوقية تعنى بمتابعة شؤون الفلسطينيين في سوريا، عم توثيقها اعتقال 1180 لاجئ فلسطيني من أبناء المخيمات والتجمعات الرئيسة في سوريا، خلال الفترة الممتدة من بداية الحراك الشعبي حتى حزيران -يونيو /2019.

وفصلت المجموعة في تقرير لها، توثيقاتها لعمليات الاعتقال التي طالت اللاجئين الفلسطينيين، لافتة إلى توثيق اعتقال (248) لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم خان الشيح في ريف دمشق، و(237) فلسطيني من مخيم العائدين– في مدينة حمص، بينما اعتقل من أبناء مخيم اليرموك (243) لاجئ، وفي مخيم العائدين حمص تم توثيق (237) حالة اعتقال.

كما وثقت اعتقال 98 فلسطيني من أبناء مخيم النيرب بحلب، وفي مخيم الرمل باللاذقية (83) معتقل، وفي حماة بلغ العدد في مخيم العائدين (53) معتقل، أما في مخيم درعا بلغت الحصيلة (42) معتقل وفي باقي المخيمات تم توثيق العشرات وإلى الآن تتكتم الأجهزة الأمنية السورية عن مصيرهم، كما يتكتم ذوو المعتقلين خوفاً على حياتهم من بطش عناصر الأمن السوري.

وأشارت إحصائيات مجموعة العمل إلى أن النصف الأول من عام 2019 شهد انخفاضاً في حدة الاعتقالات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام السوري أكثر من (1759) شخصاً، منهم (108) نساء.