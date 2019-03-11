19موظفا بمنظمات تابعة للأمم المتحدة يعتقد أنهم قتلوا في الطائرة الإثيوبية

الوكالات تضم برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

قال بيان للمنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد إن 19 موظفا يعملون بالأمم المتحدة وخمس وكالات على الأقل تابعة لها لاقوا حتفهم في تحطم الطائرة الإثيوبية.



وتابع البيان أن هذه الوكالات تضم برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة.

رويترز