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19موظفا بمنظمات تابعة للأمم المتحدة يعتقد أنهم قتلوا في الطائرة الإثيوبية

19موظفا بمنظمات تابعة للأمم المتحدة يعتقد أنهم قتلوا في الطائرة الإثيوبية
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