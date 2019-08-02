19 قتيلا بهجوم للقاعدة على معسكر لقوات تدعمها الامارات باليمن

الهجوم استهدف مقر قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في منطقة الخيالة، و”انتهى بسيطرة عناصر التنظيم على مقر المعسكر والنقاط العسكرية في المديرية”.

قال مصدر أمني في محافظة أبين جنوبي اليمن، إن تنظيم “أنصار الشريعة”، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، شن الجمعة هجوما على معسكر لقوات الحزام الأمني الحكومية المدعومة من الامارات في مديرية المحفد بمحافظة ابين جنوبي البلاد.

وذكر مسؤولون أمنيون أن 19 جنديا قتلوا في الهجوم.

وقال مصدر مفضّلا عدم ذكر هويته إن الهجوم استهدف مقر قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في منطقة الخيالة، و”انتهى بسيطرة عناصر التنظيم على مقر المعسكر والنقاط العسكرية في المديرية”.

وأضاف بأن “عناصر التنظيم نهبوا الأسلحة وفجروا المقر العسكري”.

وبحسب المصدر الأمني، فإن سيطرة التنظيم على المعسكر استمرت لساعات قبل أن تشن قوات الحزام الأمني هجوما مضادا، وتستعيده.

وأشار إلى سقوط عدد كبير من قتلى وجرحى من الجانبين، من دون أن تتوفر حصيلة محددة حتى اللحظة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة في عدن، أودى بحياة 10 جنود على الأقل، وأُصيب فيه أكثر من عشرين آخرين، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وبعد أقل من ساعة على هجوم السيارة المفخخة، شن الحوثيون هجوما مزدوجا على معسكر للحزام الأمني في عدن، أسفر عن مقتل 32 عسكريا، بينهم قائد قوات دعم وإسناد اللواء منير اليافعي، المعروف بأبي اليمامة.

