194 منظمة حقوقية تطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

طالبت 194 منظمة حقوقية، بإحترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة أراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن النفس وبمقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال للتحرر الوطني، والعودة إلى منازله، وجبر الضرر الذي لحق به منذ عام 1948، ومطالبته ملاحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة الاحتلال والتمييز العنصري أمام الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص.

وحثت المنظمات، في بيان لها، الأمم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة،للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار رقم 194 الذي نص على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى منازله التي هجر منها عام 1948 وتعويضه لجبر الأضرار التي لحقت بهجراء التهجير القسري ومصادرة أملاكه.

وإعتبرت المنظمات الموقعة أدناهأن السبب الجوهري فيما آلت إليه الأوضاع في عموم فلسطين المحتلة يعود لحقيقة نكران حقوق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور عام 1917، واستمرار سياسات الكيان الغاصب لفلسطين عام 1948، وتواطؤ الدول الاستعمارية المهيمنة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة الاحتلال والفصل العنصري.

ودعت المجتمع الدولي، للكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بحرية ووفقا لإرادته دون تدخل خارجي.

كما وحض الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان الاحتلال والفصل العنصريبالأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية؛

خامسا: إيقاف الشركات العالمية استيرادها و/أو استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.

وطالبت المجتمع الدولي، لإدانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم،من حي الشيخ جراح إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد.

كما دعت لإدانة كافة اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وناشدت برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام 2005، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلتها العسكرية.

ودعت الدول العربية إلغاء الاتفاقيات التي عقدتها مع دولة الاحتلال والفصل العنصري، كما تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات التي تمكنه من مقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

وناشدت الشعوب العربية وأحرار العالم مواصلةمساندة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم سياسات نكران دولة الاحتلال والفصل العنصريلحقه في تقرير مصيره، واجراءات اقتلاعه من أرضه والعدوان بين الحين والآخر لآلة الدمار الحربية عليه.

ورحب الموقعون بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال والفصل العنصري قبل وبعد 13 نيسان/ ابريل في عموم فلسطين، وشمول ولايتها الموضوعية الأسباب الكامنة وراء إطالة أمد الأزمة، وما رافقها من تمييز على أسس قومية وعرقية وإثنية ودينية. ويأملون ألا يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون.

كما وأدان الموقعون، الإجراءات القمعية والإنتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري بعد وقف عدوانها على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار؛ حيث حولت حي الشيخ جراح بأكمله لسجن مغلق بالمكعبات الاسمنتية مانعة الدخول إليه لغير سكانه وأقاربهم على أساس الهوية، واستأنفت دعم عصابات المستعمرين(المستوطنين) لقمع الشباب المتواجدين في ساحات المسجد الأقصى، وأخضعت الأحياء العربية في البلدات والمدن المختلطة في المناطق المحتلة عام 1948 لإجراءات حظر التجوال وحملات اعتقال طالت قرابة 1800 شاب وفتاة وطفل.

وقالت: إن مواصلة نشاطات الاستعمار الاستيطاني بإقامة بؤرتين لمستعمرين شرق مدينة بيت لحم وجنوب مدينة نابلس، واستمرار قنص المتظاهرين العزل وإيقاع شهداء وعشرات الجرحى منهم؛ ناهيك عن عرقلة قوات الاحتلال وصول الوقود إلى قطاع غزة وعمليات نقل الجرحى وإعادة الإعمار، يشكل استمرارا لجرائم الحرب التي تشمل التهجير القسري ومصادرة الأملاك الخاصة وتهديد حياة وحريات المدنيين، كما هي إخلال بواجباتها كقوة محتلة بخصوص حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".

كما ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي ودول العالمالمنحازة، عمليا وليس لفظيا، لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

كما دعتها، للتقدم للأمانة العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو لتجميد عضوية دولة الاحتلال الاستعماري العنصري إسرائيل في الأمم المتحدة، تمهيداً لطردها بشكل نهائي ومعاقبتها على عدم احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة؛ كما لإمعانها في ارتكاب جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والإرهاب والتمييز العنصري وجرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم الدوليين؛ إضافة لعدم تنفيذها أي من مئات القرارات الدولية ذات الشأن المتعلقة بفلسطين منذ 73 عاما وحتى الآن.

وحيا الموقعون بسالة الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته البطولية لعدوان دولة الاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري، والذي سيكلل حتما بالنصر مهما بلغ حجم التضحيات. كما يحييون أحرار الشعوب في العالم أجمع الذين يدعمون الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان.

الموقعون:



التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

اتحاد أصحاب الشهادات العطلين عن العمل- تونس

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)

اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين

الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)

الإئتلاف المصري لحقوق الطفل/ مصر

الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة )

الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325/فلسطين

إئتلاف صمود/ تونس

الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان/فلسطين

التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان

التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق

التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق

التجمع النسائي الديمقراطي اللبنان

التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان(يضم 55 منظمة)

التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

التنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب

تنمية وإعلام المرأة-تام/ فلسطين

جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق

جمعية أصدقاء المعوقين / لبنان

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

الجمعية البحرينية للشفافية

جمعية التضامن المدني/تونس

جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين

جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين/ تونس

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية التونسيين بفرنسا

جمعية الحقوقيين الأردنية

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية/فلسطين

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب(فرنسا)

جمعية السيدات العاملات / الأردن

جمعية الشابات المسيحية/فلسطين

جمعية الشفافية الكويتية

جمعية العمل النسوي- معا/فلسطين

الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات

الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ليبيا

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للنساء التقدميات

جمعية المكتبة المتنقلة من أجل اللاعنف والسلام- فلسطين

جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتاعي للنساء / الأردن

الجمعية الموريتانية لترقيةالحقوق

الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان في العراق

جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية/تونس

جمعية النساء العربيات / الأردن

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/مصر

جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين / الأردن

جمعية بنت البادية لحقوق الإنسان / الأردن

جمعية جذور لحقوق المواطن- الأردن

جمعية دار العز لحقوق الإنسان / الأردن

جمعية راصد لحقوق الإنسان/ لبنان

جمعية رؤى نسائية / الأردن

جمعية رؤية حرة/تونس

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان

جمعية نشاز- تونس

الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والضم

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين-لبنان

رابطة الكتاب التونسيين الأحرار/ تونس

رابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا

رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية

رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان / الأردن

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان(تضم 10 منظمات حقوقية)

الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

الشبكة القانونية للنساء العربيات

شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

شبكة المرأة لدعم المرأة / الأردن

شبكة المرأة للسلام والأمن/اليمن

شبكة المسائلة الاجتماعية بالمفرب

القسط لحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية

اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة حقوق المرأة والطفل/ فلسطين

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح/فلسطين

المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان/جنيف

المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن

المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 هيئة نسائية)

المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية »شمس »/فلسطين

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة /فلسطين

مركز الاعلاميات العربيات/ الأردن

مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مصر

مركز التنمية والدعم والإعلام- دام/ مصر

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان

مركز الدراسات النسوية/ فلسطين

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية « حريات »/ فلسطين

مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان/ الأردن

المركز العُماني لحقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواه/ فلسطين

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين

المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية/ فلسطين

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات/ فلسطين

المركز المصري لحقوق المرأة

مركز تونس لحرية الصحافة

مركز جذور لحقوق الإنسان

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/فلسطين

مركز شؤون المرأة-غزة/ فلسطين

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

مركز كلمة لحقوق الإنسان/ مصر

المعهد الخليجي للديمقراطية وحقوق الإنسان

المعهد الديمقراطي المصريللتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية/ مصر

ملتقى حريات فلسطين/فلسطين

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي- تونس

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية/ تونس

منتدى الشباب السياسي/ فلسطين

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن

المنتدى المدني في السودان(يضم 54 منظمة)

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف/المغرب

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن

منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم/المغرب

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

منظمة ساوة لحقوق الإنسان/العراق

منظمة سلام لحقوق الإنسان

منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي :ذكرى ووفاء/تونس

منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان/ مصر

مؤسسة أكت لحل النزاعات-القدس/ فلسطين

مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر

مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة/تونس

مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة/ الأردن

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء-استقلال/فلسطين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني »حشد »

الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية/فلسطين

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية للتسامح