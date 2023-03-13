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2 مليون طفل يمني يعاني من سوء تغذية حاد

تاريخ النشر: 13 آذار / مارس 2023 - 06:47
طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يعاني من سوء التغذية الحاد بمحافظة حجة اليمنية
طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يعاني من سوء التغذية الحاد بمحافظة حجة اليمنية

البوابه - شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على حاجة أزيد من 2 مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد في اليمن للرعاية العلاجية وسط دعوات عاجلة وسريعة لتقديم الرعاية العلاجية والدعم اللازمين.

وأشارت بعثة المنظمة الأممية في اليمن إلى أن سوء التغذية يحرم ملايين الأطفال في اليمن من صحتهم وإمكاناتهم لافتة إلى وجود 2.2 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد وأزيد من 540 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد شديد.

ويفاقم نقص تمويل الأنشطة الإنسانية في اليمن من الوضع الإنساني.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أعلن في ختام مؤتمر مانحي اليمن أواخر فبراير الماضي، أن الأمم المتحدة لم تنجح إلا في جمع 1.2 مليار دولار ضمن خطة أممية تقدر بـ 4.3 مليارات يحتاجها اليمن في العام 2023.

كلمات دالة:اليمنسوء تغذيةسوء تغذية الاطفالاطفال اليمنيونيسفاليونيسفمنظمة الأمم المتحدة للطفولة -يونيسف

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