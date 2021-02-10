20 جريحا من القوات الدولية بهجوم على معسكرهم في مالي

ينتمي الجنود إلى الكتيبة التوغولية حسب مصدر مطلع على بعض تفاصيل الهجوم طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية الموضوع. وأوضح المصدر أن بعض الإصابات خطرة.

أفاد ناطق باسم الأمم المتحدة في حصيلة مؤقتة بأن ما لا يقل عن عشرين من جنود حفظ السلام أصيبوا في هجوم على معسكرهم في وسط مالي الأربعاء.

ووقع الهجوم بقذائف هاون قرابة الساعة السابعة صباحا في قاعدة لبعثة الأمم المتحدة في مالي في بلدة كيرينا في وسط البلاد مالي، على ما أوضح الناطق أوليفيه سيلغادو في رسالة إلى وكالة فرانس برس.

وينتمي الجنود إلى الكتيبة التوغولية حسب مصدر مطلع على بعض تفاصيل الهجوم طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية الموضوع. وأوضح المصدر أن بعض الإصابات خطرة.

وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف “بحزم بهذا الهجوم الجبان على جنود حفظ السلام وحرص على اتخاذ كل التدابير لحصول الجرحى على العناية المناسبة” على ما قال سيلغادو.

وقتل خمسة جنود في بعثة الأمم المتحدة في مالي في كانون الثاني/يناير في انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع يستخدمها الجهاديون بكثرة.

ولم يتطرق سيلغادو إلى الأطراف التي قد تكون وراء الهجوم الجديد.

إلا أن المنطقة كانت مسرحا في الفترة الأخيرة لهجمات جهادية وعمليات مناهضة لهم مشتركة بين الجيشين المالي والفرنسي.

وقتل عشرة جنود ماليين الأسبوع الماضي في بوني في المنطقة نفسها في هجوم على معسكرهم نسب إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهو ائتلاف جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة.

